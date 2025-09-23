На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог оценил призыв президента Чехии сбивать российские самолеты

Политолог Латышев: европейские страны намеренно разжигают конфликт с Россией
Elizabeth Franz/Reuters

Политический обозреватель Сергей Латышев в материале для Tsargrad.tv прокомментировал призыв президента Чехии Петра Павла сбивать российские самолеты. По мнению эксперта, европейские страны намеренно разжигают конфликт с Россией.

Европейцы, по его словам, «вцепились» в Украину, поскольку их элитам гораздо легче заниматься милитаризацией, списывая ее на угрозу со стороны Москвы.

Как считает эксперт, Запад встал на путь эскалации, используя, помимо СМИ, запреты на политическую деятельность отдельным политикам и целым партиям, фальсификацию выборов, а также устранение неугодных, в том числе блогера и общественного деятеля Чарли Кирка.

19 сентября власти Эстонии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

После этого президент Чехии призвал сбивать российские военные самолеты при нарушении воздушного пространства стран — членов НАТО. Он считает, что «крайне безответственные» действия РФ обостряют ситуацию в Европе. По этой причине союзники должны ответить адекватно, чтобы послать Москве сигнал.

Ранее в Германии высказались об уничтожении российских самолетов.

