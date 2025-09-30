На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме указали на эскалацию конфликта с Украиной: «Отвечать надо по серьезному»

Колесник указал на эскалацию конфликта с Украиной после запуска ракет «Нептун»
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Запуск Украиной ракет «Нептун» говорит об усилении конфронтации между Киевом и Москвой. С таким заявлением выступил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в беседе с »Лентой.ру».

Он отметил, что цели ракет могли быть любыми: от объектов российского оборонного комплекса до мирной инфраструктуры.

Парламентарий поблагодарил силы ПВО за работу, и отметил, что они подтвердили «звание лучших в мире». По его словам, необходимо осознавать, что дело принимает «еще более серьезный оборот», а поэтому отвечать «надо по серьезному».

«Даже не отвечать, а задавать вопросы Украине», — сказал Колесник.

До этого Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили две ракеты большой дальности «Нептун» и 128 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне проведения спецопераци.

Ранее глава МИД Украины заявил, что на территории России «не будет безопасного места».

