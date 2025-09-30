На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Келлог заявил, что Россия не побеждает на Украине

Келлог утверждает, что Россия якобы не побеждает в конфликте на Украине
true
true
true
close
Press Service Of The President Of Ukraine/AP

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Россия якобы не побеждает в конфликте на Украине. Его слова с Варшавского форума по безопасности передает телеканал Sky News.

По его словам, сегодня речь идет о конфликте, которого «Европа не видела со времен Второй мировой войны». Келлог утверждает, что Россия якобы не побеждает, а Украина «сражается смело и исключительно хорошо».

Боевые действия между Москвой и Киевом необходимо завершить, констатировал представитель Трампа.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает СВО на Украине для настоящего и будущего страны. Он подчеркнул, что Россия должна достигнуть тех целей, которые президент Владимир Путин ставил с самого начала конфликта. Песков напомнил, что Владимир Путин не раз говорил о необходимости разрешить первопричины конфликта на Украине.

Ранее Путин рассказал о том, как Россия достигнет целей СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами