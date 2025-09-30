Келлог утверждает, что Россия якобы не побеждает в конфликте на Украине

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Россия якобы не побеждает в конфликте на Украине. Его слова с Варшавского форума по безопасности передает телеканал Sky News.

По его словам, сегодня речь идет о конфликте, которого «Европа не видела со времен Второй мировой войны». Келлог утверждает, что Россия якобы не побеждает, а Украина «сражается смело и исключительно хорошо».

Боевые действия между Москвой и Киевом необходимо завершить, констатировал представитель Трампа.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает СВО на Украине для настоящего и будущего страны. Он подчеркнул, что Россия должна достигнуть тех целей, которые президент Владимир Путин ставил с самого начала конфликта. Песков напомнил, что Владимир Путин не раз говорил о необходимости разрешить первопричины конфликта на Украине.

Ранее Путин рассказал о том, как Россия достигнет целей СВО.