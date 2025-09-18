В МИД РФ анонсировали встречу Лаврова с коллегами из Абхазии и Южной Осетии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 октября в Сочи встретится с главами МИД Абхазии и Южной Осетии. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, пишет ТАСС.

«1 октября в Сочи состоятся раздельные двусторонние и трехсторонняя встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Абхазия и министром иностранных дел Республики Южная Осетия», — сказала она.

Дипломат отметила, что переговоры будут раздельными.

Уточняется, что стороны рассмотрят актуальные вопросы двухсторонних отношений. Ожидается подписание обновленных планов межмидовских консультаций на 2025-2026 годы.

А на трехсторонней встрече министры обсудят представляющие взаимный интерес внешнеполитические сюжеты, включая взаимодействие в рамках международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, добавила дипломат.

Представитель МИД добавила, что в последний раз аналогичная встреча проходила в Москве в октябре прошлого года.

Ранее Лавров назвал важным шагом позицию Трампа по долгосрочному урегулированию.