Турция присоединится к встрече посредников по сектору Газа

МИД Катара: Турция присоединится 30 сентября к встрече посредников по Газе

Турция присоединится 30 сентября к встрече посредников по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, передает ТАСС.

«Глава египетской разведки вчера принял участие во встрече с переговорной делегацией ХАМАС. Сегодня мы проведем очередную встречу, в которой примет участие Турция», — сказал дипломат.

29 сентября Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что арабские и мусульманские страны пообещали разоружить движение ХАМАС в секторе Газа в рамках мирного плана.

Кроме того, глава Белого дома предложил создать переходный орган (Совет мира), который будет контролировать процесс урегулирования. Его должен возглавить сам Дональд Трамп.

Помимо президента США, в совет войдут и другие деятели, включая бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Орган будет заниматься обеспечением работы муниципалитетов и общественных служб в Газе.

Ранее премьер Израиля пригрозил ХАМАС уничтожением.