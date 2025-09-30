Катар поддержал план Трампа по урегулированию в секторе Газа

МИД Катара: план Трампа по Газе представляет собой полное видение по этому вопросу

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа представляет собой полное видение по этому вопросу. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид Аль-Ансари, передает РИА Новости.

«План Трампа по окончанию войны в секторе Газа представляет собой полное видение по этому вопросу, чтобы немедленно прекратить военные действия», — сказал он.

29 сентября Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что арабские и мусульманские страны пообещали разоружить движение ХАМАС в секторе Газа в рамках мирного плана.

Кроме того, глава Белого дома предложил создать переходный орган (Совет мира), который будет контролировать процесс урегулирования. Его должен возглавить сам Дональд Трамп.

Помимо президента США, в совет войдут и другие деятели, включая бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Орган будет заниматься обеспечением работы муниципалитетов и общественных служб в Газе.

Ранее премьер Израиля пригрозил ХАМАС уничтожением.