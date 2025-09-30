Медведев допустил появление ядерного оружия в разных странах

Число стран, которые захотят создать собственное ядерное оружие, будет расти. Такое мнение выразил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на дискуссии в Сколково, посвященной развитию искусственного интеллекта, передает РИА Новости.

Чиновник отметил, что стран, которые будут пытаться создавать свои модели ИИ, станет больше.

«Как и стран, которые будут создавать ядерное оружие, тут тоже никаких сомнений нет, надо быть реалистами», — сказал Медведев.

Накануне Медведев опубликовал пост, в котором объяснил, почему Европа не развяжет войну с Россией. Политик привел несколько аргументов. Один из них — это то, что европейские страны уязвимы и разобщены, в экономическом плане они могут преследовать только свои интересы, им финансово не удастся потянуть войну с Россией.

Газета Politico при этом писала, что ЕС не хочет идти на конфронтацию с Российской Федерацией, опасаясь конфликта на континенте по аналогии того, как это в 1914 году началась Первая мировая война после нападения на австрийского эрцгерцога Фердинанда.

Ранее в Британии оценили последствия возможного ядерного удара.