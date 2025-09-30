На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европа перестала финансировать американское оружие для Украины

Европа уже месяц не предоставляет средства на закупку оружия для Украины у США
Roman Chop/AP

Европейские страны уже на протяжении месяца не предоставляют дополнительные средства на закупку американского вооружения для Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, сумма средств, вложенных в программу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), не изменилась и составляет, как и месяц назад, $2 млрд.

18 сентября украинское издание «Общественное» со ссылкой на представителя НАТО сообщило, что на Украину прибыло первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и альянсом.

24 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и ЕС заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Глава Белого дома подчеркнул, что большая часть вооружения пойдет на Украину. Деньги, полученные от Европы, США планируют тратить на свои оборонные компании. Трамп выразил мнение, что подобную сделку необходимо было заключить с Европой еще три года назад.

Ранее генсек Марк Рютте раскрыл расходы стран НАТО на покупку оружия для Украины по схеме Трампа.

