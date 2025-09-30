На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евросоюз начнет подготовку к присоединению Украины в обход вето Венгрии

FT: ЕС хочет начать подготовку к приему Украины и Молдавии в обход Венгрии
РИА Новости

Евросоюз хочет начать техническую работу по интеграции Украины и Молдавии в обход вето Венгрии. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«ЕС готовится начать техническую работу по присоединению Украины и Молдавии к блоку, несмотря на продолжающуюся блокаду Венгрией продвижения [инициативы]», — говорится в сообщении издания.

Как пишет FT, этот вопрос будет обсуждаться на саммите в Копенгагене 1 октября.

До этого газета Politico писала о том, что глава Европейского совета Антониу Кошта продвигает инициативу изменения процедуры приема в Европейский союз новых стран-участниц для обхода вето Венгрии на вступление Украины в объединение.

По данным издания, в рамках инициативы глава Евросовета предлагает изменить порядок согласования каждого этапа процесса вступления в ЕС. Так, решение предлагается принимать квалифицированным большинством стран-участниц, а не единогласно. Однако для признания каждого этапа завершенным все равно потребуется согласие всех членов объединения.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что республика должна присоединиться к Евросоюзу, и для этого предпринимаются все необходимые шаги. Он призвал сделать так, чтобы евроинтеграция страны не тормозилась «из-за национальной политики той или иной страны», намекая, вероятнее всего, на Венгрию.

Ранее венгерский журналист назвал последствия вступления Украины в Евросоюз.

Переговоры о мире на Украине
