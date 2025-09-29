На Западе заявили о планах главы Евросовета обойти вето Венгрии на прием Украины в ЕС

Глава Европейского совета Антониу Кошта продвигает инициативу изменения процедуры приема в Европейский союз (ЕС) новых стран-участниц для обхода вето Венгрии на вступление Украины в объединение. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

По данным издания, в рамках инициативы глава Евросовета предлагает изменить порядок согласования каждого этапа процесса вступления в ЕС. Так, решение предлагается принимать квалифицированным большинством стран-участниц, а не единогласно. Однако для признания каждого этапа завершенным все равно потребуется согласие всех членов объединения.

«Расширение [ЕС] — приоритет для главы Европейского совета. Он видит его как важнейшую геополитическую инвестицию, которую может сделать ЕС», — сказал неназванный чиновник.

Несколькими часами ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика должна присоединиться к Евросоюзу, и для этого предпринимаются все необходимые шаги. Он призвал сделать так, чтобы евроинтеграция страны не тормозилась «из-за национальной политики той или иной страны», намекая, вероятнее всего, на Венгрию.

