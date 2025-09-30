На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский генерал: ВСУ признают, что не смогут удержать Купянск под Харьковом

Генерал Липовой заявил, что ВСУ попали в котел под Купянском
true
true
true
close
Таисия Лисковец/РИА Новости

ВСУ попали в «котел» под Купянском в Харьковской области, Киев признает, что не сможет удержать город под контролем. Об этом aif.ru заявил генерал-майор в отставке Сергей Липовой.

«У ВСУ под Купянском сейчас незавидное положение. Они признают, что город удержать не удастся, поэтому туда брошены последние силы, которые были у (украинского лидера Владимира. — «Газета.Ru») Зеленского, чтобы хоть как-то остановить обвал фронта. Купянск уже взят в клещи, там образовывается «котел», — подчеркнул он.

По мнению Липового, в таких условиях командование украинской армии будет «вытаскивать» из котла военных НАТО в первую очередь, оставляя там солдат ВСУ.

29 сентября украинские власти закрыли город Купянск.

По информации журналистов, сейчас в Купянске не работает ни один из объектов критической инфраструктуры. При этом в городе остаются более 2,3 тыс. мирных жителей. По версии канала «Военный обозреватель», бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут использовать гражданских в качестве живого щита, поэтому централизованная эвакуация людей не объявлялась.

Ранее грузинские наемники ВСУ ограбили церковь в Купянске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами