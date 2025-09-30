ВСУ попали в «котел» под Купянском в Харьковской области, Киев признает, что не сможет удержать город под контролем. Об этом aif.ru заявил генерал-майор в отставке Сергей Липовой.

«У ВСУ под Купянском сейчас незавидное положение. Они признают, что город удержать не удастся, поэтому туда брошены последние силы, которые были у (украинского лидера Владимира. — «Газета.Ru») Зеленского, чтобы хоть как-то остановить обвал фронта. Купянск уже взят в клещи, там образовывается «котел», — подчеркнул он.

По мнению Липового, в таких условиях командование украинской армии будет «вытаскивать» из котла военных НАТО в первую очередь, оставляя там солдат ВСУ.

29 сентября украинские власти закрыли город Купянск.

По информации журналистов, сейчас в Купянске не работает ни один из объектов критической инфраструктуры. При этом в городе остаются более 2,3 тыс. мирных жителей. По версии канала «Военный обозреватель», бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут использовать гражданских в качестве живого щита, поэтому централизованная эвакуация людей не объявлялась.

Ранее грузинские наемники ВСУ ограбили церковь в Купянске.