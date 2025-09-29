Эксперт раскрыл, можно ли считать встречу Путина и Трампа в Анкоридже обнуленной

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о способности Киева вернуться к своим «изначальным границам», его встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже не стоит считать обнуленной. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков.

По его мнению, о полном обнулении результатов саммита двух лидеров можно будет говорить, если администрация Трампа вернется к политике экс-главы Белого дома Джо Байдена, причем не только на словах, но и на деле.

«То есть, если США возьмут на себя четкие обязательства по завершению этого конфликта на условиях Киева и Европы, развернут обратно военно-техническое сотрудничество с Украиной. А пока вот эти параметры американской поддержки не совсем понятны. Судя по риторике Трампа, это такая коммерческая история, за которую должны платить европейцы», — сказал Новиков.

23 сентября в Нью-Йорке, в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, прошла встреча между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. На этот раз президент США признал, что конфликт Москвы и Киева закончится «еще не скоро» и заявил, что у Украины существует возможность вернуться к своим «изначальным границам». Состояние экономики РФ он назвал «ужасным», а российскую армию хотя и мощным, но «бумажным тигром». Президент Украины, в свою очередь, сказал, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили работу над «реанимацией» отношений между Россией и США.