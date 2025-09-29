На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вэнс спрогнозировал шатдаун правительства США

Вэнс спрогнозировал шатдаун правительства США из-за разногласий с демократами
NBC/YouTube

Американскому правительству, скорее всего, грозит приостановка работы из-за бюджетных разногласий с Демократической партией. С таким заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что нас ждет закрытие правительства, потому что демократы не хотят принять правильное решение», — заявил Вэнс журналистам после переговоров с лидерами оппозиции в Белом доме.

Законопроект о финансировании федеральных агентств до 21 ноября был отклонен сенатом США. При голосовании 44 сенатора высказались за принятие документа, в то время как 48 проголосовали против.

Если палата представителей и сенат не смогут прийти к соглашению по этому вопросу, работа правительства будет приостановлена с 1 октября, когда начинается новый финансовый год. В случае шатдауна пограничные, почтовые и социальные службы продолжат работу, однако государственные служащие, включая военных, останутся без оплаты труда.

Ранее Трамп обвинил демократов в потенциальной приостановке работы правительства США.

