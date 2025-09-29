Президент Венесуэлы подписал декрет о введении режима внешней угрозы

Мадуро подписал расширяющий его полномочия декрет о внешней угрозе

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал декрет о введении режима внешней угрозы, предусматривающий особые полномочия для главы государства в сфере обороны и безопасности. Об этом рассказала исполнительный вице-президент страны Делси Родригес, передает РИА Новости.

«Президент подписал декрет о внешней угрозе. Этот документ, основанный на статье 236 нашей Конституции и статьях 2 и 51 Устава ООН, предоставляет специальные полномочия главе государства для защиты Венесуэлы в случае агрессии», — уточнила она.

Родригес подчеркнула, что действия США в отношении Венесуэлы представляют собой угрозу, которая противоречит основополагающим принципам международного права.

24 сентября военный журнал Military Watch Magazine сообщил, что на фоне противостояния с Вашингтоном Каракас развернул против американской авианосной группировки самолеты Су-30МК2 с противокорабельными ракетами Х-31 российского производства.

До этого президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН пообещал новые удары по наркокартелям, якобы связанным с Венесуэлой. Он отметил, что Вашингтон не имеет другого выбора.

Ранее Трамп выступил с требованием к Венесуэле.