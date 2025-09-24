На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Венесуэла на фоне противостояния с США развернула истребители российского производства

MWM: Венесуэла развернула против кораблей США самолеты Су-30МК2 с ракетами Х-31
Михаил Голенков/РИА Новости

На фоне противостояния с Соединенными Штатами Венесуэла развернула против американской авианосной группировки самолеты Су-30МК2 с противокорабельными ракетами Х-31 российского производства. Об этом сообщает издаваемый в США военный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Истребители Су-30МК2 приняли участие в военных учениях, которые Каракас организовал в ответ на значительное наращивание американских сил в Карибском регионе. MWM отмечает, что российские самолеты являются самыми дальнобойными истребителями в Западном полушарии, исключая США и Канаду. Противокорабельные ракеты Х-31 также крайне эффективны, поскольку их скорость затрудняет перехват системами противовоздушной обороны.

Каждый Су-30МК2 несет от четырех до шести ракет, что, по мнению издания, позволяет звену из восьми истребителей нейтрализовать всю американскую военно-морскую группировку.

При этом использование ракет Х-31 ограничено относительно небольшой дальностью полета, которая составляет 110 километров. Из-за этого, указывает MWM, истребители будут вынуждены слишком близко приближаться к своим целям.

23 сентября президент США Трамп пообещал новые удары по наркокартелям, якобы связанным с Венесуэлой.

Ранее политолог сообщила о рисках для России из-за давления США на Венесуэлу.

