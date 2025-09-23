Трамп пообещал новые удары по наркокартелям, якобы связанным с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН заявил, что Соединенные Штаты нанесут новые удары по наркокартелям, якобы связанным с Венесуэлой.

Он отметил, что Вашингтон не имеет другого выбора.

«Мы недавно начали использовать превосходную силу военных США для уничтожения венесуэльских террористов и сетей незаконной торговли. Каждый террорист, провозящий контрабандой наркотики в США, должен быть предупрежден о том, что мы сотрем их с лица земли», — сказал глава Белого дома.

20 сентября Трамп потребовал от Венесуэлы «немедленно» принять обратно всех граждан страны, выдворяемых с территории США.

17 сентября президент Николас Мадуро заявил, что Штаты угрожают войной Венесуэле и пытаются сменить власть в республике. По его словам, страна столкнулась с попыткой Вашингтона захватить ее природные богатства и установить марионеточное правительство.

Ранее политолог сообщила о рисках для России из-за давления США на Венесуэлу.