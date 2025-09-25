На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп представил лидерам арабских стран новый мирный план по Газе

FT: Трамп представил новый план урегулирования конфликта в Газе
Mike Segar/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с лидерами арабских и мусульманских стран на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке предложил новый план урегулирования конфликта в секторе Газа. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как рассказал собеседник издания, в основе плана лежит идея об отправке в Газу воинского контингента, который будет сформирован из военнослужащих арабских и мусульманских государств. По мнению Трампа, это послужит для стабилизации ситуации в анклаве после завершения конфликта. Также отдельным пунктом плана является освобождение всех удерживаемых израильских заложников.

Что касается Армии обороны Израиля, то ей следует вернуться на позиции, которые она занимала в период действия временного перемирия с января по март, следует из плана Трампа. После формирования арабо-мусульманского воинского контингента израильские силы полностью выйдут из анклава.

Также FT указала, что, согласно плану, жители Газы не будут принудительно перемещены, а ХАМАС не будет играть какой-либо роли в управлении этой территорией.

При этом 18 сентября США в очередной раз заблокировали в Совете Безопасности ООН принятие резолюции, призывающей к прекращению огня в секторе Газа, освобождению удерживаемых лиц и устранению препятствий для доставки гуманитарной помощи населению.

Против документа в ходе десятитысячного заседания Совбеза проголосовали только США, остальные 14 членов, включая постоянных (Россия, Китай, Франция и Великобритания), высказались в его поддержку.

Ранее Нетаньяху изменил свой маршрут в США, чтобы избежать ареста.

Все новости на тему:
Война в Газе
