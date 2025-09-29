На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт указал на «тотальную» фальсификацию выборов в Молдавии

Аналитик Данилин: парламентские выборы в Молдавии были сфальсифицированы
Vladislav Culiomza/Reuters

Генеральный директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве России Павел Данилин в интервью «Российской газете» указал на «грандиозное» количество нарушений со стороны команды президента Молдавии Майи Санду в ходе парламентских выборов.

Он обратил внимание, что самые масштабные нарушения были допущены при организации голосования за рубежом, а также на территории Приднестровья.

«Для России, где живет и работает около 300 тысяч молдаван, было открыто только два участка и направлено десять тысяч бюллетеней, а проголосовать смогли только четыре тысячи человек. Тогда как на Запад было направлено триста тысяч бюллетеней», — отметил Данилин.

Он добавил, что в Приднестровье работали всего 12 избирательных участков. При этом Кишинев перекрыл мосты, соединяющие республику с территорией Молдавии.

Выборы в Молдавии прошли в воскресенье, 28 сентября. За право попасть в парламент боролись 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в законодательном органе 101 депутатское место.

По данным молдавского ЦИК, оппозиция, включая Патриотический блок, получила на выборах 49,84% голосов и 47 мест в парламенте. Правящая партия «Действие и солидарность» получила 50,16% голосов и 54 депутатских мандата.

Ранее политолог допустила причастность Евросоюза к фальсификациям на выборах в Молдавии.

