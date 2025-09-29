Захарова иронично оценила задержание британского политика в Лондоне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала анекдотом на задержание лидера Рабочей партии Великобритании Джорджа Гэллоуэя и его супруги в аэропорту Лондона после возвращения из России.

«Диалог двух англичан на британской границе: — Русише? — Ноу, бритише. — «Лавров» ферштейн? — Йес. — Хайль Карл! — Гитлер капут!!!!!» — написала она.

По словам Захаровой, в ходе допроса Гэллоуэя спрашивали про главу российского министерства иностранных дел (МИД) Сергея Лаврова. Также известно, что политика и его супругу задержали в соответствии с законом о противодействии терроризму и безопасности границ, однако точные причины специалисты воздушной гавани не назвали.

По данным газеты The Telegraph, пара прилетела из России через Абу-Даби. В Скотланд-Ярде сообщили, что вскоре их отпустили, не предъявив никаких обвинений. В Рабочей партии Великобритании сочли инцидент «политически мотивированным запугиванием».

