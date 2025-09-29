На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белом доме раскрыли дату согласования мирного плана по Газе Трампом и Нетаньяху

Белый дом: Трамп и Нетаньяху хотят согласовать мирный план по Газе 29 сентября
Kevin Mohatt/Reuters

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планируют согласовать мирный план по сектору Газа в ходе встречи в понедельник, 29 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибудет буквально через несколько часов, чтобы встретиться с президентом и, надеемся, финализировать этот мирный план», — сказала представитель Белого дома.

25 сентября газета Financial Times писала , что Трамп в ходе встречи с лидерами арабских и мусульманских стран на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке предложил новый план урегулирования конфликта в секторе Газа.

Как рассказал собеседник издания, в основе плана лежит идея об отправке в Газу воинского контингента, который будет сформирован из военнослужащих арабских и мусульманских государств. По мнению Трампа, это послужит для стабилизации ситуации в анклаве после завершения конфликта. Также отдельным пунктом плана является освобождение всех удерживаемых израильских заложников.

Ранее в Британии заявили о желании мира завершить войну в Газе.

