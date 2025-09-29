В Крым с визитом прибыла посол Никарагуа

Посол Никарагуа в РФ Торрес с визитом прибыла в Крым

Посол Никарагуа в Российской Федерации Альба Асусена Торрес Мехия прибыла с визитом в Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках ее поездки прошла встреча с главой республики Сергеем Аксеновым.

«Рады приветствовать вас на крымской земле. Когда есть дружеские отношения, это всегда помогает налаживанию деловых отношений. В нашем лице вы всегда найдете друзей и союзников», — сказал Аксенов на встрече с послом.

Альба Асусена Торрес Мехия в ответном слове поблагодарила главу республики за возможность посетить Крым и выразила надежду, что это не последний ее визит.

28 июня 2025 года в Крым уже приезжали послы африканских стран из Чада, Бурунди и Гвинеи. В Симферополе их приняли власти региона во главе с Сергеем Аксеновым. Дипломаты обсудили общие перспективы для сотрудничества, посетили предприятия агропромышленного комплекса, посмотрели на достопримечательности, а также пообщались с общественными деятелями и со студентами.

Ранее сообщалось, что Никарагуа планирует торговать с новыми регионами России.