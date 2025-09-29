Гособвинение просит назначить архиепископу Аджапахяну тюремный срок

В Ереване прокурор попросил суд приговорить архиепископа Аджапахяна к 2,5 года

В суде Еревана прокурор потребовал приговорить архиепископа Микаэла Аджапахяна к 2,5 года лишения свободы за призывы к захвату власти. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайствую о назначении в отношении… Аджапахяна наказания в виде лишения свободы сроком два года и шесть месяцев с учетом срока его пребывания в заключении», — сказал представитель гособвинения на заседании.

В августе этого года суд отклонил иск защиты об освобождении архиепископа из-под ареста.

В конце июня сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине для задержания архиепископа Аджапахяна, однако столкнулись с сопротивлением верующих и священнослужителей. Позднее архиепископ покинул резиденцию католикоса и направился в Ереван, пообещав явиться в Следственный комитет Армении.

Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам же иерарх называет эти обвинения сфабрикованными. Аджапахян был задержан.

Ранее в Армении помолились за арестованных священников.