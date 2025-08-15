Суд в Армении отклонил иск об освобождении архиепископа из-под ареста

Суд в Ереване отклонил иск защиты об освобождении архиепископа Микаэла Аджапахяна из-под ареста. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Аджапахян находится под страже 50 дней. Суд принял решение продлить срок ареста на 10 дней, сославшись на небольшой объем уголовного производства.

В конце июня сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине для задержания архиепископа Аджапахяна, однако столкнулись с сопротивлением верующих и священнослужителей. Позднее архиепископ покинул резиденцию католикоса и направился в Ереван, пообещав явиться в Следственный комитет Армении. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам же иерарх называет эти обвинения сфабрикованными. Аджапахян был задержан.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян публично выступил с призывом организовать досрочные выборы Католикоса всех армян, являющегося главой Армянской апостольской церкви (ААЦ). Соответствующее заявление политик разместил в одной из социальных сетей.

Ранее в Армении помолились за арестованных священников.