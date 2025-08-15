На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд в Армении отклонил иск об освобождении архиепископа из-под ареста

Суд отклонил иск защиты об освобождении архиепископа Аджапахяна из-под ареста
true
true
true
close
Ajapahyan Mikael/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд в Ереване отклонил иск защиты об освобождении архиепископа Микаэла Аджапахяна из-под ареста. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Аджапахян находится под страже 50 дней. Суд принял решение продлить срок ареста на 10 дней, сославшись на небольшой объем уголовного производства.

В конце июня сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине для задержания архиепископа Аджапахяна, однако столкнулись с сопротивлением верующих и священнослужителей. Позднее архиепископ покинул резиденцию католикоса и направился в Ереван, пообещав явиться в Следственный комитет Армении. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам же иерарх называет эти обвинения сфабрикованными. Аджапахян был задержан.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян публично выступил с призывом организовать досрочные выборы Католикоса всех армян, являющегося главой Армянской апостольской церкви (ААЦ). Соответствующее заявление политик разместил в одной из социальных сетей.

Ранее в Армении помолились за арестованных священников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами