Радиостанция «Судного дня» вышла в эфир с новыми сообщениями

Радиостанция «Судного дня» в воскресенье выдала в эфир два новых сообщения
mlk.nt.lg/Shutterstock/FOTODOM

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», в течение дня передала в эфир два сообщения. Об этом сообщает отслеживающий ее активность Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 15:41 мск в эфире прозвучало слово «капосорт». Спустя один час 17 минут радиостанция передала слово «бирючий».

12 сентября «Радиостанция Судного дня» снова вышла в эфир и передала два новых сообщения: «альма» и «аутосыч».

28 августа УВБ-76 установила рекорд с 19 сообщениями за сутки. Радиостанция вышла в эфир с 18 зашифрованными посланиями, а 27 августа передала слово «нитромопс».

Станция «УВБ-76» работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, из-за чего была названа «Жужжалкой». Также ее часто называют «Радиостанцией Судного дня», так как есть версия, что она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы используется до сих пор Россией. Периодически «жужжащий» сигнал прерывается, и в эфир выходят голосовые сообщения на русском языке, которые непонятны обывателям.

Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня».

