В Германии готовы сбивать российские дроны в случае «реальной угрозы»

Писториус: Германия будет сбивать российские БПЛА в случае реальной угрозы
Lisi Niesner/Reuters

Германия готова сбивать российские дроны в случае, если будет «реальная угроза безопасности». Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет украинское издание «Страна».

По его словам, решение будет принято после анализа конкретной ситуации. Если безопасности Германии будет что-то угрожать, сказал Писториус, то «российские дроны будут сбивать».

27 сентября газета Bild, ссылаясь на министерство внутренних дел Германии, сообщила, что у бундесвера может появиться право сбивать беспилотные летательные аппараты, угрожающие чьей-то жизни или объектам критической инфраструктуры.

В публикации говорится, что к этим объектам относятся, например, энергетическая инфраструктура, правительственные здания и аэропорты.

Однако даже при наличии такого разрешения у Германии могут возникнуть проблемы со сбитием беспилотников, потому что страна пока не в состоянии отражать атаку некоторых типов беспилотных систем. Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт. По его словам, сейчас ФРГ совместно с Израилем работает над созданием исследовательского проекта по противодействию БПЛА.

Ранее сообщалось, что Польша может принять закон, разрешающий сбивать дроны над Украиной.

