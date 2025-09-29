Туск похвалил Санду за то, что она «остановила» Россию

Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети Х поприветствовал результаты прошедших парламентских выборов в Молдавии.

По его словам, это стало «хорошим уроком для всех». Он считает, что народу Молдавии и президенту Майе Санду потребовалось «настоящее мужество».

«Вы не только спасли демократию и сохранили европейский курс, но и остановили Россию в ее попытках взять под контроль весь регион. Это хороший урок для нас всех», – написал Туск.

По итогам выборов, правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) получила 44,13% голосов. Ее основной конкурент, Патриотический блок, набрал 28,25%. Блок проевропейских партий «Альтернатива» получил 9,22%, «Наша партия» — 6,35%, партия «Демократия дома» — 5,72%. Оппозиционные партии в общей сложности набрали 49,54%.

29 сентября бывший президент Молдавии, один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон заявил на протестной акции у здания ЦИК, что правящая партия PAS потерпела поражение на выборах в парламент страны.

Ранее Додон обвинил власти Молдавии в «произволе» во время предвыборной кампании.