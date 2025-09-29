На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Туск похвалил Санду за то, что она «остановила» Россию

Премьер Польши Туск: Санду остановила Россию, сохранив европейский курс
true
true
true
close
Liesa Johannssen/Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети Х поприветствовал результаты прошедших парламентских выборов в Молдавии.

По его словам, это стало «хорошим уроком для всех». Он считает, что народу Молдавии и президенту Майе Санду потребовалось «настоящее мужество».

«Вы не только спасли демократию и сохранили европейский курс, но и остановили Россию в ее попытках взять под контроль весь регион. Это хороший урок для нас всех», – написал Туск.

По итогам выборов, правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) получила 44,13% голосов. Ее основной конкурент, Патриотический блок, набрал 28,25%. Блок проевропейских партий «Альтернатива» получил 9,22%, «Наша партия» — 6,35%, партия «Демократия дома» — 5,72%. Оппозиционные партии в общей сложности набрали 49,54%.

29 сентября бывший президент Молдавии, один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон заявил на протестной акции у здания ЦИК, что правящая партия PAS потерпела поражение на выборах в парламент страны.

Ранее Додон обвинил власти Молдавии в «произволе» во время предвыборной кампании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами