Европейская страна запретила транзит судов США с оружием для Израиля

Pais: Испания запретила транзит через свои базы судов США с оружием для Израиля
Shutterstock

Испания запретила перевозку через базы Рота (провинция Кадис) и Морон-де-ла-Фронтера (провинция Севилья) самолетов или кораблей США с оружием, боеприпасами или военной техникой для Израиля. Об этом сообщила газета El Pais.

Отмечается, что это касается как кораблей, которые плывут напрямую в Израиль, так и тех, чьим конечным пунктом назначения является израильское государства после предварительной остановки.

При этом Испания не проверяет транспортные самолеты или корабли США, делающие остановку на испанских базах. Пентагон мог бы скрыть, какой груз перевозят американские суда, однако, по предположениям собеседников издания, отношения между Мадридом и Вашингтоном основаны на доверии, которое серьезно пострадало бы в таком случае.

Испания занимает достаточно жесткую позицию в отношении Израиля из-за ситуации в секторе Газа.

27 сентября министерство иностранных дел Испании сообщило, что 12 стран объявили о создании коалиции по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской администрации.

Ранее в Британии заявили, что конгрессмены США потребуют от Трампа признать Палестину.

