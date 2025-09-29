Трамп подтвердил, что встреча с генералами в Пентагоне будет посвящена духу

Объявленная главой минобороны США Питом Хегсетом встреча с сотнями американских генералов и адмиралов будет посвящена боевому духу. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп агентству Reuters.

Глава Белого дома подчеркнул, что эту встречу нужно было провести уже давно – ранее аналогичные мероприятия с участием американских командиров, служащих по всему миру, организовывали только в экстренных случаях.

Трамп дал обещание лично посетить встречу и выступить перед американскими военнослужащими «с теплыми словами».

Американский лидер отметил, что хочет донести до генералов и адмиралов поддержку и уважение администрации страны, призвав их оставаться решительными, умными и сильными. Трамп отметил, что смысл встречи заключается в укреплении воинского единства в США.

25 сентября газета Washington Post сообщила, что глава Пентагона созвал сотни генералов и адмиралов на экстренную встречу 30 сентября. По информации издания, речь идет об офицерах, каждый из которых «командует сотнями или тысячами рядовых военнослужащих». Все они должны лично прибыть на базу в Вирджинии на следующей неделе.

Ранее Трамп заявил, что встреча Хегсета с сотнями генералов не является необычной.