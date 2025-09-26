На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп отреагировал на внезапную встречу главы Пентагона с сотнями генералов

Трамп заявил, что встреча Хегсета с сотнями генералов не является необычной
Alex Brandon/AP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам, что не считает необычной будущую встречу министра войны страны Пита Хегсета с сотнями высокопоставленных офицеров американской армии. Об этом сообщает ТАСС.

«Почему это так важно? Я имею в виду то, что он ладит с генералами и адмиралами. Насколько я помню, я президент мира. Хорошо ладить с людьми. Вы ведете себя так, как будто это плохо», — высказался Трамп.

По его словам, генералы и адмиралы ВС США соберутся, чтобы обсудить новейшие военные технологии и посмотреть на них.

Накануне газета Washington Post сообщила, что глава Пентагона созвал сотни генералов и адмиралов на экстренную встречу 30 сентября. По данным издания, речь идет об офицерах, каждый из которых «командует сотнями или тысячами рядовых военнослужащих». Все они должны лично прибыть на базу в Вирджинии на следующей неделе.

Причины экстренного созыва военных не разглашаются.

Ранее в Пентагоне заверили, что не хотят конфликта с Китаем.

