Захарова пошутила про молдавские выборы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «откровенностью» слова президента Молдавии Майи Санду о подкупе избирателей на парламентских выборах. Об этом Захарова заявила в своем Telegram-канале.

«Такой откровенности от нее я не ожидала», – написала российский дипломат.

28 сентября депутат Госдумы Алена Аршинова выразила беспокойство по поводу отмены результатов выборов в молдавский парламент. Народная избранница заявила, что Санду может попытаться таким образом узурпировать власть в стране. Она вспомнила, что президент Молдавии говорила о том, что готова отменить итоги выборов, если почувствует «руку Кремля».

В этот же день Санду опубликовала на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) информацию о том, что на выборах в Молдавии зафиксированы случаи фальсификаций с использованием так называемых каруселей. Политик уточнила, что мошенники пытались вынести чистый бюллетень с участка для голосования, чтобы потом туда подложить уже заполненный и с штампом. Также она поделилась информацией о том, что на подкуп избирателей было потрачено 100 миллионов евро.

Ранее в Молдавии сообщили о задержании мужчины с бюллетенями на партию Санду.