«По пути Зеленского»: в Госдуме спрогнозировали действия Санду после выборов

Президент Молдавии Майя Санду может отменить итоги парламентских выборов, считает депутат Госдумы Алена Аршинова (на фото). Свое мнение она высказала в беседе с ТАСС.

По словам Аршиновой, сейчас в Молдавии сложилась очень тяжелая обстановка из-за того, что нельзя предсказать результаты голосования, однако «примерно предсказуемы» действия власти во главе с Санду.

«Есть несколько вариантов развития событий. Первый из них — это продолжающаяся узурпация власти режимом Санду, который уже идет по пути Владимира Зеленского. Она может просто отменить результаты выборов», — пояснила депутат.

Как напомнила парламентарий, Санду уже успела заявить, что готова отменить результаты выборов, если почувствует «руку Кремля» или какое-то иное иностранное вмешательство.

28 сентября основатель Telegram Павел Дуров раскрыл информацию о том, что французские спецслужбы обращались к нему с просьбой о цензуре молдавских Telegram-каналов в преддверии президентских выборов. Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в комментарии «Газете.Ru» назвал слова бизнесмена подтверждением вмешательства Запада в молдавские выборы. Политик охарактеризовал происходящие в Молдавии политические гонения как «издевательство».

Ранее Санду рассказала о «каруселях» на парламентских выборах.