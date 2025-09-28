На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«По пути Зеленского»: в Госдуме спрогнозировали действия Санду после выборов

Депутат ГД Аршинова: президент Молдавии Санду может отменить итоги выборов
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Молдавии Майя Санду может отменить итоги парламентских выборов, считает депутат Госдумы Алена Аршинова (на фото). Свое мнение она высказала в беседе с ТАСС.

По словам Аршиновой, сейчас в Молдавии сложилась очень тяжелая обстановка из-за того, что нельзя предсказать результаты голосования, однако «примерно предсказуемы» действия власти во главе с Санду.

«Есть несколько вариантов развития событий. Первый из них — это продолжающаяся узурпация власти режимом Санду, который уже идет по пути Владимира Зеленского. Она может просто отменить результаты выборов», — пояснила депутат.

Как напомнила парламентарий, Санду уже успела заявить, что готова отменить результаты выборов, если почувствует «руку Кремля» или какое-то иное иностранное вмешательство.

28 сентября основатель Telegram Павел Дуров раскрыл информацию о том, что французские спецслужбы обращались к нему с просьбой о цензуре молдавских Telegram-каналов в преддверии президентских выборов. Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в комментарии «Газете.Ru» назвал слова бизнесмена подтверждением вмешательства Запада в молдавские выборы. Политик охарактеризовал происходящие в Молдавии политические гонения как «издевательство».

Ранее Санду рассказала о «каруселях» на парламентских выборах.

Все новости на тему:
Выборы в Молдавии — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами