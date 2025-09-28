Генсек НАТО назвал единственный способ «заставить Путина сесть за стол переговоров»

Генсек НАТО Марк Рютте во время выступления в американской военной академии в Вест-Пойнте высказал мнение о том, как завершится конфликт на Украине.

Глава альянса заверил, что члены блока продолжат поддерживать Украину, чтобы у нее было все необходимое для защиты и «для сдерживания любой будущей агрессии России».

«Соединенные Штаты и союзники работают над гарантиями безопасности, чтобы гарантировать, что когда наступит мир, он будет прочным», — сказал Рютте.

Он отметил, что украинский конфликт, «скорее всего, завершится переговорами».

По словам генсека, он много раз встречался с президентом России Владимиром Путиным и уверен, что «единственный способ заставить его сесть за стол переговоров» — усилить давление на РФ.

До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о необходимости вынуждать Киев встать на путь мира. Представитель Кремля считает, что нужно заставить страны Европы отказаться от милитаристских позиций.

Ранее вице-президент США призвал РФ проснуться и принять реальность в конфликте на Украине.