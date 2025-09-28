На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генсек НАТО назвал единственный способ «заставить Путина сесть за стол переговоров»

Генсек НАТО Рютте предположил, что конфликт на Украине завершится переговорами
true
true
true
close
Global Look Press

Генсек НАТО Марк Рютте во время выступления в американской военной академии в Вест-Пойнте высказал мнение о том, как завершится конфликт на Украине.

Глава альянса заверил, что члены блока продолжат поддерживать Украину, чтобы у нее было все необходимое для защиты и «для сдерживания любой будущей агрессии России».

«Соединенные Штаты и союзники работают над гарантиями безопасности, чтобы гарантировать, что когда наступит мир, он будет прочным», — сказал Рютте.

Он отметил, что украинский конфликт, «скорее всего, завершится переговорами».

По словам генсека, он много раз встречался с президентом России Владимиром Путиным и уверен, что «единственный способ заставить его сесть за стол переговоров» — усилить давление на РФ.

До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о необходимости вынуждать Киев встать на путь мира. Представитель Кремля считает, что нужно заставить страны Европы отказаться от милитаристских позиций.

Ранее вице-президент США призвал РФ проснуться и принять реальность в конфликте на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами