Вице-президент США: россиянам нужно проснуться и принять реальность по Украине

Вэнс призвал Россию проснуться и принять реальность в конфликте на Украине
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил в эфире Fox News, что администрация Дональда Трампа с самого начала активно работала ради мирного урегулирования на Украине, но «россиянам нужно проснуться и принять реальность».

Политик отметил, что многие люди умирают, а РФ «нечем похвастаться». Он задался вопросом, сколько еще человек Россия готова потерять «ради мизерной, если вообще какой-то, военной выгоды на земле».

«Мы продолжим работать ради мира и надеяться, что русские осознают реальность на земле», — заявил Вэнс.

На этой неделе в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН прошла встреча между Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. На этот раз президент США признал, что конфликт Москвы и Киева закончится «еще не скоро», и заявил, что у Украины существует возможность вернуться к своим «изначальным границам». Состояние экономики России он назвал «ужасным», а российскую армию хотя и мощным, но «бумажным тигром». Президент Украины, в свою очередь, отметил, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем лидеру РФ.

Ранее в Белом доме задумались о поставках Украине Tomahawk.

Переговоры о мире на Украине
