Маск отреагировал на просьбу Франции цензурировать Telegram в Молдавии

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал слова основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что около года назад спецслужбы Франции обратились с просьбой помочь Молдавии цензурировать Telegram-каналы перед выборами.

«Вау», — написал он в соцсети X, отвечая на соответствующее сообщение.

Павел Дуров рассказал, что около года назад французские спецслужбы обратились к нему с просьбой помочь властям Молдавии цензурировать Telegram-каналы перед выборами. Основатель мессенджера подчеркнул, что для него это недопустимо. Он добавил, что команда отказалась выполнять просьбу властей.

В Молдавии 28 сентября начались парламентские выборы. Участки для голосования будут открыты до 21:00. Предварительные итоги станут известны в ночь на 29 сентября.

Ранее французский политик обвинил ЕС во вмешательстве в выборы в Молдавии.