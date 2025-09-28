Коллективный Запад подвергает глобальное медиапространство опасной фрагментации, искореняя любые проявления инакомыслия. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по случаю Международного дня всеобщего доступа к информации.

«Стараниями государств коллективного Запада, взявших курс на бескомпромиссное искоренение любых проявлений инакомыслия, глобальное медиапространство подвергается опасной фрагментации», — сказала она.

По словам дипломата, запреты и блокировки российских СМИ привели к созданию искусственного барьера, который ограничивает доступ к информации для жителей западных государств.

Захарова подчеркнула, что власти этих стран не смогут вечно бежать от неудобной правды, ведь люди найдут способы преодолеть эти «информационные стены» чтобы удовлетворить свою потребность в доступе к объективной информации.

28 декабря сообщалось, что Telegram-канал РИА Новости начали блокировать в Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и Италии. При попытке посмотреть материалы появлялась надпись о том, что он нарушал местное законодательство, но никаких конкретных примеров не приводилось.

Ранее в Азербайджане заблокировали сайт телеканала «Царьград».