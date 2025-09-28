На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России высказались о цензуре на Западе

Захарова: Запад подвергает глобальное медиапространство опасной фрагментации
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Коллективный Запад подвергает глобальное медиапространство опасной фрагментации, искореняя любые проявления инакомыслия. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по случаю Международного дня всеобщего доступа к информации.

«Стараниями государств коллективного Запада, взявших курс на бескомпромиссное искоренение любых проявлений инакомыслия, глобальное медиапространство подвергается опасной фрагментации», — сказала она.

По словам дипломата, запреты и блокировки российских СМИ привели к созданию искусственного барьера, который ограничивает доступ к информации для жителей западных государств.

Захарова подчеркнула, что власти этих стран не смогут вечно бежать от неудобной правды, ведь люди найдут способы преодолеть эти «информационные стены» чтобы удовлетворить свою потребность в доступе к объективной информации.

28 декабря сообщалось, что Telegram-канал РИА Новости начали блокировать в Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и Италии. При попытке посмотреть материалы появлялась надпись о том, что он нарушал местное законодательство, но никаких конкретных примеров не приводилось.

Ранее в Азербайджане заблокировали сайт телеканала «Царьград».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами