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В Азербайджане заблокировали сайт телеканала «Царьград»

Minval Politika: в Азербайджане заблокирован сайт телеканала «Царьград»
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Depositphotos

На территории республики заблокировали сайт российского телеканала «Царьград». Об этом сообщает в Telegram-канале издания Minval Politika.

По данным журналистов, блокировка произошла после обращения главного редактора Minval.az Эмиля Мустафаева в Министерство цифрового развития и транспорта страны. Главред обвинил «Царьград» в распространении ложной и провокационной информации о Азербайджане. В Minval Politika назвали российский канал пропагандистским.

В «Царьграде» в свою очередь заявили, что сайт канала продолжает работать в Азербайджане. По мнению редакции, блокировку могли ввести только отдельные интернет-провайдеры.

В январе европейский парламент большинством голосов утвердил резолюцию с призывом к странам — членам Евросоюза расширять санкции против российских СМИ из-за дезинформации и поддержки военных действий на Украине. Документ поддержали 480 депутатов, против высказались 58, 48 воздержались.

Ранее в МИД выразили надежду на расширение присутствия африканских СМИ в России.

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