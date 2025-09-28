В Кремле оценили стабильность российской экономики

Экономика России сохраняет стабильность. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, российская экономика в условиях абсолютной непредсказуемости и неопределенности испытывает определенные проблемы, но уверенно стоит на ногах. Он подчеркнул, что российская сторона обладает потенциалом для решения этих проблем.

В ходе беседы представитель Кремля добавил, что экономика России обеспечивает все нужды СВО и социальный характер государства.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил в ходе обращения к избранным главам регионов заявил, что дальнейшее укрепление суверенитета и безопасности России является ключевой задачей.

При этом президент США Дональд Трамп отметил, что экономика Российской Федерации якобы находится в плохом состоянии на фоне конфликта на Украине. По его словам, у России «дела идут очень плохо, учитывая, что она поставила на кон абсолютно все».

Ранее в Минэкономразвития заявили, что не видят оснований для остановки роста экономики РФ.