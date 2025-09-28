Президент Украины Владимир Зеленский хочет показать себя бравым воякой перед Евросоюзом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в Telegram-канале.

Так он ответил на вопрос о рассуждениях украинского лидера о возможных попытках атаковать Кремль.

«Зеленский будет пытаться демонстрировать европейцам <...>, что он такой бравый вояка. Между тем, положение дел на фронтах свидетельствует об обратном», — заявил Песков.

Он добавил, что положение дел для Украины каждый день «неумолимо ухудшается». Кроме того, представитель Кремля отметил, что с каждым днем ухудшается переговорная позиция украинской стороны и в этом они должны отдавать себе отчет.

Песков подчеркнул, что Украина не идет по пути мирных решений.

До этого украинский лидер заявил, что Вооруженные силы Украины якобы могут «устроить блэкаут» в Москве. Глава государства пригрозил ударами по столице России в случае атак российских войск на объекты украинской энергетики.

Ранее экс-советник Кучмы предрек Зеленскому «провал».