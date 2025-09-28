На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-советник Кучмы предрек Зеленскому провал

Соскин: слова Зеленского после встречи с Трампом обернутся для него провалом
true
true
true
close
Alexander Drago/Reuters

Слова президента Украины Владимира Зеленского после встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом обернутся для него провалом. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Экс-советник отметил, что украинский лидер заявлял о поставках оружия, которые не будут реализованы. По его словам, «это уже константа». Соскин подчеркнул, что Зеленский делает такие громкие заявления, чтобы скрыть ухудшающуюся ситуацию на Украине.

«Это еще не конец. Провал за провалом будет. <…> На выходе шоу Зеленского — дырка от бублика», — сказал бывший советник.

Накануне Зеленский пригрозил Москве блэкаутом в случае, если удары российских войск приведут к отключению электроэнергии в Киеве. Заявление украинского лидера прозвучало после того, как он попросил дальнобойные ракеты Tomahawk у Трампа. The Telegraph подсчитала, что Москва будет в зоне их досягаемости. В Белом доме не комментировали эту информацию. Тем временем на Украине призвали готовиться к «блэкауту и тяжелой зиме». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили о неуравновешенности Зеленского.

