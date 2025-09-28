В Молдавии перекрыли движение по мосту через Днестр у Каменки в день выборов

Власти Молдавии в день парламентских выборов перекрыли движение на мосту через Днестр у приднестровского города Каменка и молдавского села Сенатовка. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на мосту через Днестр образовалась пробка из автомобилей приднестровцев, желающих проголосовать на выборах в парламент Молдавии. По словам очевидцев, сотрудники полиции объясняют это зависшей программой.

До этого президент Молдавии Майя Санду обвинила РФ в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви (РПЦ), а также заключенных в молдавских тюрьмах. Также она заявляла, что Россия хочет превратить Молдавию в плацдарм для вторжения в Одессу.

28 сентября в Молдавии открылись избирательные участки для голосования на выборах парламента. За право участия в парламенте будут бороться 23 конкурента, включая 15 партий, четыре блока и четырех независимых кандидатов. Всего в парламенте доступно 101 депутатское место.

Ранее в Госдуме заявили, что Молдавия готовится к нападению на Приднестровье.