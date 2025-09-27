На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США рассказали о плане Трампа в связи со скорым поражением Украины

Аналитик Уотсон: Трамп пытается защитить США от неминуемого поражения на Украине
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп стремится переложить ответственность за неизбежное поражение Украины на страны Евросоюза (ЕС) во избежание политических издержек. Об этом написал в соцсети Х аналитик Алан Уотсон.

«Защищаясь от почти неминуемого поражения Украины, Трамп перекладывает войну на аутсорсинг в Европу», — говорится в сообщении.

По его словам, единственное обязательство американского лидера — предоставление Киеву вооружения, платить за которое должны европейцы. Уотсон подчеркнул, что оборонительная борьба Вооруженных сил Украины (ВСУ) демонстрирует плачевные результаты, поэтому Трамп решил уйти от войны, победы в которой не случится.

24 сентября украинское издание «Страна.ua» писало, что президент США в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о способности Киева достичь победы в конфликте с Москвой при помощи Евросоюза. При этом отмечалось, что о помощи со стороны США Трамп не сказал ни слова.

Он упомянул поставки оружия Украине через НАТО, вероятно, имея в виду уже запущенный механизм — страны Североатлантического альянса покупают оружие у США и передают его Украине. Авторы публикации подчеркивают, что логика Трампа заключается в желании заработать на конфликте, если не получается его остановить быстро. Однако такой вариант не устраивает Киев и «партию войны» в Европе, так как они хотят максимального вовлечения США в процесс.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп хочет победы от Украины.

Новости Украины
