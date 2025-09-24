На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп на встрече с Зеленским послал сигнал ЕС и Украине

Страна.ua: Трамп заявил, что Украина может добиться победы при помощи ЕС
Alexander Drago/Reuters

Президент США Дональд Трамп на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Киев может достичь победы в конфликте с Москвой при помощи Евросоюза. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Трамп сделал акцент на том, что Украина может добиться победы «при помощи Европейского союза». О том, что в этом деле Киеву будет как-то помогать США, американский президент не сказал ни слова», — сказал Трамп.

Он упомянул поставки оружия Украине через НАТО, вероятно, имея в виду уже запущенный механизм — страны Североатлантического альянса покупают оружие у США и передают его Украине.

Авторы публикации подчеркивают, что логика Трампа заключается в желании заработать на конфликте, если не получается его остановить быстро. Однако такой вариант не устраивает Киев и «партию войны» в Европе, так как они хотят максимального вовлечения США в процесс.

24 сентября Зеленский в интервью Fox News заявил, что Трамп теперь осознал невозможность «просто обмена территориями» в рамках украинского конфликта.

Зеленский также назвал Трампа лидером, от которого многое зависит в рамках решения по Украине. Кроме того, украинский лидер в том же интервью говорил о том, что Трамп может изменить позицию председателя КНР Си Цзиньпина по Украине.

Ранее СМИ сообщили о беспокойстве Запада из-за действий Зеленского.

