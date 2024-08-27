В Германии признали превосходство России над Украиной на поле боя

Журналист из ФРГ Юлиан Репке на своей странице в соцсети X прокомментировал удар ВС РФ по инфраструктуре Украины.

Репке иронично отреагировал на прогнозы о положении России, которые так и не сбылись.

«У России заканчиваются ракеты, [президент РФ Владимир] Путин ищет способ выйти из положения, у Кремля нет стратегии дальше 2024-го, внутреннее давление растет, и оно положит конец войне — серьезно?!» — прокомментировал новости об ударе РФ по украинской инфраструктуре журналист.

Он добавил, что победа в конфликте может достаться только одной стороне, и сейчас это не Украина.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Киеве.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в Киеве и Киевской области действовала воздушная тревога. В Минобороны России информацию о взрывах не комментировали.

Накануне Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по энергетике Украины.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.