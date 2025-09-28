На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минтранс подтвердил, что РФ не переизбрали в Совет ИКАО

Минтранс: Россию по итогам 1-го этапа выборов не избрали в Совет ИКАО
Кандидатура России по итогам первого этапа выборов в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на период 2025–2028 годы не была избрана. Об этом сообщили на официальном сайте Минтранса РФ.

«Кандидатура Российской Федерации в Совет избрана не была», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по итогам голосования в первую группу прошли 10 государств, из которых 8 – это США и зависимые от них страны, действующие единым политическим блоком и объединенные общими интересами. При этом во вторую группу вошли 12 государств, в том числе Аргентина, Колумбия, Мексика и Индия.

В Минтрансе отметили, что данное решение подразумевает, что ИКАО утратил потенциал для выработки сбалансированных решений, отражающих интересы мирового сообщества.

В публикации отмечается, что члены третьей группы государств, которые будут обеспечивать географическое представительство, будут избраны 30 сентября.

До этого Reuters со ссылкой на источники и документы писал, что Россия обратилась в ИКАО с просьбой ослабить санкции против отечественной авиаотрасли.

В документах говорится, что по мнению РФ, организация обязана принять все практические меры для предотвращения применения государствами политически предвзятых дискриминационных и принудительных мер в области международной гражданской авиации.

Ранее суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу о крушении малайзийского Boeing.

