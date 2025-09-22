На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о просьбе России смягчить санкции против авиаотрасли

Reuters: РФ призвала ИКАО смягчить санкции против российской авиации
true
true
true
close
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Россия обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с просьбой ослабить санкции против отечественной авиаотрасли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и документы.

Источник в российском авиационном секторе сообщил агентству, что российские власти пытаются договориться о смягчении санкций, в частности по поводу запасных частей, которые, по их словам, имеют решающее значение для безопасности полетов, следует из материала.

«В рабочих документах, представленных к трехгодичной ассамблее ИКАО, которая начинается во вторник, Москва заявила, что санкции противоречат международным правилам. Россия также пытается добиться выборов в руководящий совет ИКАО, состоящий из 36 государств, после того как не смогла получить достаточного количества голосов в 2022 году», — говорится в статье.

Также в документах, которые есть в распоряжении журналистов, сказано, что по мнению РФ, ИКАО обязана принять все практические меры для предотвращения применения государствами политически предвзятых дискриминационных и принудительных мер в области международной гражданской авиации.

Ранее в России нашли способ ускорить производство авиации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами