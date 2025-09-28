Недавние выступления Анналены Бербок в ООН и ее деятельность на посту председателя Генассамблеи вызывают насмешки и стыд в Германии. Об этом пишет Der Spiegel.

«В Германии деятельность Бербок на новом посту вызывает насмешки и стыд, как и те видео, на которых Бербок выходит из желтого такси на высоких каблуках или заказывает бублики с кремом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время своего выступления президент США Дональд Трамп раскритиковал так называемую «зеленую экономику», которую продвигает Бербок.

Бербок избрали председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2 июня. Дипломат была единственным кандидатом на эту должность. Ее должны были утвердить в упрощенном порядке, однако по запросу России было проведено тайное голосование. Бербок получила голоса 167 стран.

10 сентября газета Junge Welt сообщила, что Бербок, вступившая в должность председателя Генеральной Ассамблеи ООН, олицетворяет высокомерие и двойные стандарты западных стран. Авторы материала подчеркнули, что экс-глава МИД Германии «разжигала войны в Газе и на Украине».

Ранее в офисе Бербок объяснили отключение микрофона во время представлении делегации России.