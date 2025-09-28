Мэр Портленда заявил, что город не нуждается в войсках Трампа

Мэр Портленда Уилсон: город не нуждается в войсках, которые направил Трамп

Мэр Портленда, демократ Кит Уилсон заявил, что город не нуждается в войсках, которые незадолго до этого отправил туда президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэра.

«Президент Трамп направил «все необходимые войска» в Портленд, штат Орегон. Количество необходимых войск равно нулю, как в Портленде, так и в любом другом американском городе», — заявил глава города.

Уилсон добавил, что США долго помнят различного рода акты угнетения. По словам мэра Портленда, глава Белого дома не встретит здесь беззакония или насилия, если только «не собирается совершить их».

27 сентября Трамп на странице в соцсети Truth Social написал, что поручил «военному министру» Питу Хегсету предоставить войска для защиты «опустошенного войной» Портленда и объектов миграционной полиции ICE от «Антифа» и «других внутренних террористов».

Помимо этого американский лидер подписал указ о признании «Антифа» в США террористической организацией. Это решение обусловлено «моделью политического насилия», якобы используемой движением, чтобы подавлять политическую активность и подрывать правопорядок.

Движения «Антифа» как юридической структуры не существует. Под ним понимают сторонников анархистских взглядов.

Ранее Трамп предлагал ввести войска в Мексику.