На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мэр Портленда заявил, что город не нуждается в войсках Трампа

Мэр Портленда Уилсон: город не нуждается в войсках, которые направил Трамп
close
Caitlin Ochs/Reuters

Мэр Портленда, демократ Кит Уилсон заявил, что город не нуждается в войсках, которые незадолго до этого отправил туда президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэра.

«Президент Трамп направил «все необходимые войска» в Портленд, штат Орегон. Количество необходимых войск равно нулю, как в Портленде, так и в любом другом американском городе», — заявил глава города.

Уилсон добавил, что США долго помнят различного рода акты угнетения. По словам мэра Портленда, глава Белого дома не встретит здесь беззакония или насилия, если только «не собирается совершить их».

27 сентября Трамп на странице в соцсети Truth Social написал, что поручил «военному министру» Питу Хегсету предоставить войска для защиты «опустошенного войной» Портленда и объектов миграционной полиции ICE от «Антифа» и «других внутренних террористов».

Помимо этого американский лидер подписал указ о признании «Антифа» в США террористической организацией. Это решение обусловлено «моделью политического насилия», якобы используемой движением, чтобы подавлять политическую активность и подрывать правопорядок.

Движения «Антифа» как юридической структуры не существует. Под ним понимают сторонников анархистских взглядов.

Ранее Трамп предлагал ввести войска в Мексику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами