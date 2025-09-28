«Пытается взять в кольцо Евразию»: Лавров изобличил новый этап экспансии НАТО

НАТО угрожает не только России и Китаю, но и другим странам Евразии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время общеполитической дискуссии на 80-й сессии Генассамблеи ООН. Его выступление транслировало внешнеполитическое ведомство.

Дипломат заявил, что блоку тесно в Европе, поэтому он проникает в Южно-Китайское море и Тайваньский пролив, создавая угрозы государствам региона.

«Этот новый этап экспансии руководство НАТО оправдывает «неделимостью безопасности Евро-Атлантики и ИТР (Индо-Тихоокеанского региона) и пытается под этим лозунгом взять в военное кольцо уже всю Евразию», — сказал министр.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В своей речи Лавров выразил уверенность в бесперспективности попыток восстановить прежнюю евроатлантическую систему безопасности в Европе после окончания украинского конфликта. По его словам, альтернатива заключается в создании архитектуры «равной и неделимой безопасности», которая будет распространяться на все без исключения страны Евразии, а не только на членов НАТО и их союзников.

