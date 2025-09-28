На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Пытается взять в кольцо Евразию»: Лавров изобличил новый этап экспансии НАТО

Лавров: НАТО пытается взять в военное кольцо всю Евразию
true
true
true

НАТО угрожает не только России и Китаю, но и другим странам Евразии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время общеполитической дискуссии на 80-й сессии Генассамблеи ООН. Его выступление транслировало внешнеполитическое ведомство.

Дипломат заявил, что блоку тесно в Европе, поэтому он проникает в Южно-Китайское море и Тайваньский пролив, создавая угрозы государствам региона.

«Этот новый этап экспансии руководство НАТО оправдывает «неделимостью безопасности Евро-Атлантики и ИТР (Индо-Тихоокеанского региона) и пытается под этим лозунгом взять в военное кольцо уже всю Евразию», — сказал министр.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

В своей речи Лавров выразил уверенность в бесперспективности попыток восстановить прежнюю евроатлантическую систему безопасности в Европе после окончания украинского конфликта. По его словам, альтернатива заключается в создании архитектуры «равной и неделимой безопасности», которая будет распространяться на все без исключения страны Евразии, а не только на членов НАТО и их союзников.

Ранее Лавров рассказал легенду о Сталине и штаб-квартире ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами