Пресс-конференцию Лаврова в ООН охраняла собака

Захарова: пресс-конференцию Лаврова в ООН охранял пес породы немецкая овчарка
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-конференцию главы российского МИД Сергея Лаврова в ООН охранял пес породы немецкая овчарка, который периодически лаял. Об этом рассказал в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Пресс-конференцию Сергея Лаврова в ООН охранял песель, который периодически ободрительно подавал голос», — написала она.

На прикрепленной фотографии видно, как сбоку от операторов сидит пес и внимательно смотрит на людей.

27 сентября Лавров выступил на юбилейной, 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Свою речь он начал с напоминания об уроках Второй мировой войны, подчеркнув, что, несмотря на них, западные страны вновь и вновь стремятся к разделению мира на «своих» и «чужих».

Возглавляющий российскую делегацию Лавров за трое суток участия в неделе высокого уровня в рамках сессии Генассамблеи ООН провел около 40 встреч.

Ранее Лавров прокомментировал высказывание Трампа о «бумажном тигре».

