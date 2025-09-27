Лавров предупредил о последствиях уничтожения объектов в воздухе над Россией

Любые попытки уничтожить объекты над территорией России принесут серьезные последствия для тех, кто решится на такие действия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Если будут попытки сбивать любой летающий объект в нашем воздушном пространстве, то люди серьезно пожалеют, если они пойдут на такое грубейшее нарушение нашей территориальной ценности», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что Россия будет рассматривать попытки ударов по целям на своей территории как грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности. При этом, по словам министра, если беспилотник покинул воздушное пространство РФ и пересек границу другой страны, то она имеет право предпринять любые меры в отношении дрона для обеспечения своей безопасности.

Несколькими часами ранее Лавров заявил, что дальность полета беспилотных летательных аппаратов, обломки которых были обнаружены на территории Польши, меньше, чем расстояние от границы Российской Федерации до территории этой страны. Глава МИД подчеркнул, что Москва предлагала Варшаве провести совместную встречу на уровне Минобороны для выяснения обстоятельств инцидента, осмотра обломков и анализа дальности их действия.

